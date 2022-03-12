Атака відбулася напередодні, 11 березня. Цю інформацію вже підтвердив Степан Масельський, голова Ізюмської районної державної адміністрації.

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Вихованці й персонал встигли сховатися

Діти та персонал центру перебували в укритті. Це врятувало їм життя. Руйнувань зазнав також багатоквартирний будинок, розташований поруч. На щастя, обійшлося без жертв.

Наслідки обстрілу в Шевелівці / Фото з телеграм-каналу "ВЕХА Харьков"

Росіяни бомбили пологовий будинок у Маріуполі

9 березня окупанти завдали авіаційного удару по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі. Загинули 3 людей, серед них – маленька дівчинка. Ще 17 осіб постраждали. Росіяни свідомо атакували ці будівлі, а потім цинічно намагалися виправдовуватися й заплуталися у своїх же фейках.

Як у Маріуполі виносили дітей з пологового: дивіться відео