Так, 58-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи направлялся на вызов в Петропавловку. Как вдруг оккупанты сбросили боеприпас.

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У водителя осколочное ранение

Председатель Харьковской ОВА рассказал, что оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине после 13 часов. Российские военные сбросили боеприпас с FPV-дрона на автомобиль бригады экстренной медицинской помощи, ехавший на вызов в селе Петропавловка Купянского района.

Пострадал водитель транспортного средства. 58-летний мужчина получил осколочное ранение,

– уточнили в полиции.

Добавили, что на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехнического управления. Уже начато уголовное производство по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

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