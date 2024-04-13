Так, 58-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи направлялся на вызов в Петропавловку. Как вдруг оккупанты сбросили боеприпас.
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У водителя осколочное ранение
Председатель Харьковской ОВА рассказал, что оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине после 13 часов. Российские военные сбросили боеприпас с FPV-дрона на автомобиль бригады экстренной медицинской помощи, ехавший на вызов в селе Петропавловка Купянского района.
Пострадал водитель транспортного средства. 58-летний мужчина получил осколочное ранение,
– уточнили в полиции.
Добавили, что на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехнического управления. Уже начато уголовное производство по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны".
Оккупанты разрушили поликлинику в Волчанске
- Накануне, 10 апреля, российские захватчики выпустили по Волчанску Харьковской области две управляемые авиабомбы.
- В результате вражеского обстрела полностью разрушена поликлиника.
- Олег Синегубов сообщил, что получили ранения двое гражданских 54-летних мужчин.
- Один из них технический работник медучреждения, в который попали россияне.