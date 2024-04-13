Так, 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги прямував на виклик до Петропавлівки. Як раптом окупанти скинули боєприпас.
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У водія осколкове поранення
Голова Харківської ОВА розповів, що окупанти вкотре вдарили по Куп'янщині після 13 години. Російські військові скинули боєприпас з FPV-дрона на автомобіль бригади екстреної медичної допомоги, що їхав на виклик у селі Петропавлівка Куп'янського району.
Постраждав водій транспортного засобу. 58-річний чоловік отримав осколкове поранення,
– уточнили в поліції.
Додали, що на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, спеціалісти вибухотехнічного управління. Уже розпочато кримінальне провадження за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни".
Окупанти зруйнували поліклініку у Вовчанську
- Напередодні, 10 квітня, російські загарбники випустили по Вовчанську Харківської області дві керовані авіабомби.
- Внаслідок ворожого обстрілу повністю зруйнована поліклініка.
- Олег Синєгубов повідомив, що зазнали поранень двоє цивільних 54-річних чоловіків.
- Один з них технічний працівник медзакладу, в який влучили росіяни.