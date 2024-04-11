Примусову евакуацію проведуть у трьох районах області.

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Звідки вивозитимуть людей

За повідомлення голови ОВА Олега Синєгубова, евакуація жителів відбуватиметься із 47 населених пунктів Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. Йдеться лише про ті села та селища, які розташовані близько до кордону із Росією.

Нагадаємо, що раніше подібне рішення вже було ухвалено щодо 18 населених пунктів Куп'янського району.

Кого саме стосується

Примусово евакуювати будуть лише родини із дітьми. За інформацією влади, у визначених 47 населених пунктах проживають 182 дитини.

Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей,

– заявив Синєгубов.

Чи евакуйовуватимуть Харків

Слід зауважити, що місто Харків є адміністративним центром Харківського району. Втім, на нього рішення Ради оборони не поширюється.

Раніше мер міста Ігор Терехов на тлі посилення обстрілів прокоментував ймовірну евакуацію Харкова.

За його словами, наразі ні влада, ні військові не бачать приводів до виселення містян.

Зазначимо, що російські пропагандисти останнім часом поширювали повідомлення про намір перетворити Харківщину на "санітарну зону". А західні ЗМІ писали про загрозу для Харкова під час нового наступу Росії, який вона запланувала на початок літа. У ГУР ці меседжі назвали ворожою ІПСО, спрямованою на поширення паніки серед українців.

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