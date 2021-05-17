В Харьковской области 4 сотрудникам полиции сообщили о подозрении за превышение служебных обязанностей. Весной 2020 года в то время оперуполномоченные избили мужчину, применили силу к женщине и запихнули ее в автомобиль.

Инцидент произошел на улице Дружбы Народов в Харькове 2 апреля 2020 года. Здесь оперуполномоченные Московского отдела полиции ГУНП проверяли информацию о незаконном обороте наркотиков.

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Правоохранители затянули женщину в автомобиль и угрожали

На улице правоохранители подошли к женщине и, даже не предъявив документов, требовали от нее объяснений. После этого потерпевшую силой затащили в машину и начали ей угрожать. Так называемые стражи порядка вменяли женщине распространение наркотиков.

Мужа потерпевшей избили

К правоохранителям подошел муж потерпевшей. Однако на его замечание полицейские отреагировали неадекватно: избили и повалили на землю. На руки ему надели наручники, хотя никакого сопротивления он не оказывал. В это время женщину продолжили удерживать силой.

Досудебное расследование провели следователи Государственного бюро расследований, оперативное сопровождение – от Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

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Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.