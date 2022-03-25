На Харьковщине спасатели продолжают разбирать завалы: в пожарах спасли 4 человека

За сутки 24 марта на Харьковщине спасатели совершили 63 выезда. Во время тушения пожаров они спасли 4 человека.

Больше всего пожаров возникло в Киевском районе Харькова. ГСЧС зафиксировали 13 таких случаев.

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В Московском районе Харькова возникло 6 пожаров. Также в течение суток спасатели выезжали на тушение 25 пожаров, возникших из-за поджога сухой травы и камыша. Работники ГСЧС спасли между возгоранием и 4 человек.

"Проводились поисковые работы и разбор завалов в Киевском, Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Московском районах Харькова", – пишут в ГСЧС.

Ситуация на Харьковщине / Фото ГСЧС

Пиротехники также продолжали работать и обезвреживали артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались.

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