На Харьковщине уничтожили более 20 диверсантов, которые были заблокированы в школе

Украинские военные продолжают доказывать, что ни один россиянин не пройдет. Этой ночью более 20 диверсантов, которых заблокировали в школе, уничтожили.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что оккупант продолжает нести потери.

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Оккупантов заблокировали в школе и уничтожили

В частности говорится о том, что вся техника, которая зашла в Харьков, – уничтожена. То же касается 20 диверсантов, которых заблокировали в школе.

Также в сети сообщают, что у оккупантов, которые сгорели в школе, в личных вещах нашли чеки из местного супермаркета. Покупки они совершали 23 февраля. Это очередное доказательство того, что эти мерзавцы прекрасно знали куда и для чего отправляются.

Он подчеркнул, что сегодня комендантский час будет с 15:00 до 6:00. Поэтому нужно не выходить из домов в это время без веских на это причин.

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