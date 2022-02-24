На Харьковщине ведутся тяжелые бои

Генеральный штаб ВСУ сообщил о напряженных столкновениях в районе проведения операции Объединенных сил и на Харьковщине. По данным ведомства, российские оккупанты понесли потери.

По состоянию на 10:30 Вооруженные Силы Украины держат оборону государства. Удалось остановить наступление оккупантов в Черниговской области.

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На Харьковском направлении, по данным ведомства, ведутся тяжелые бои. Столкновения происходят в нескольких километрах от линии Харькова.

Полный текст сообщения:

"Оперативная информация по состоянию на 10.30

Группировки Вооруженных Сил Украины стойко держат оборону государства.

В Черниговской области удалось остановить противника.

Тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.

Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2 вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.

Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору."

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.