Синегубов говорит, что всю российскую технику уничтожали на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города.
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По его словам, в Харькове очень много диверсантов, но их быстро уничтожают.
Вчера вся техника, которая зашла в Харьков, была уничтожена, более 20 диверсантов были заблокированы в школе, они уничтожены,
– заявил он.
Синегубов добавил, что сейчас город под контролем.
Добавим, что ночью в результате обстрелов оккупанта на Харьковщине произошли пожары в двух домах. Огонь впоследствии потушили. Ранения в результате обстрела получила по меньшей мере одна женщина.
Кроме того, в ночь на 28 февраля оккупанты обстреляли поселок Песочин в Харьковской области. Очевидцы сняли видео, где видны поврежденные дома и асфальт.
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