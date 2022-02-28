Синегубов говорит, что всю российскую технику уничтожали на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города.

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По его словам, в Харькове очень много диверсантов, но их быстро уничтожают.

Вчера вся техника, которая зашла в Харьков, была уничтожена, более 20 диверсантов были заблокированы в школе, они уничтожены,

– заявил он.

Синегубов добавил, что сейчас город под контролем.

Добавим, что ночью в результате обстрелов оккупанта на Харьковщине произошли пожары в двух домах. Огонь впоследствии потушили. Ранения в результате обстрела получила по меньшей мере одна женщина.

Кроме того, в ночь на 28 февраля оккупанты обстреляли поселок Песочин в Харьковской области. Очевидцы сняли видео, где видны поврежденные дома и асфальт.

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