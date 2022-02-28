Синєгубов каже, що всю російську техніку знищували на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста.

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За його словами, у харкові дуже багато диверсантів, але їх швидко знищують.

Вчора вся техніка, яка зайшла в Харків, була знищена, понад 20 диверсантів були заблоковані у школі, їх знищено,

– заявив він.

Синєгубов додав, що наразі місто під контролем.

Додамо, що вночі внаслідок обстрілів окупанта на Харківщині сталися пожежі у двох будинках. Вогонь згодом загасили. Поранень внаслідок обстрілу зазнала щонайменше одна жінка.

Окрім того, у ніч проти 28 лютого окупанти обстріляли селище Пісочин у Харківській області. Очевидці зняли відео, де видно пошкоджені будинки та асфальт.

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