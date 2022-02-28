Росія продовжує свій цинічний наступ на Україну вже 5-ий день. Окупанти гатять по житлових районах багатьох міст України, зокрема на Харківщині.

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На записі, що зняли очевидці видно зірваний асфальт, обстріляні вікна будинків. На відео чути, як місцеві говорять, що окупанти починають стріляти в лісі неподалік Пісочина. Люди закликають ховати жінок та дітей.

Окупанти обстріляли Пісочин: відео наслідків

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