На Харьковщине за последние сутки погибли 10 мирных людей

Враг продолжает цинично обстреливать жилые дома в Харьковской области. Только за последние сутки в области погибли по меньшей мере 10 гражданских людей.

Начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что всего из-за обстрелов погибли 143 мирных жителя, среди них – 5 детей.

К теме Мы по своим не стреляем, – председатель Николаевской ОГА Ким отреагировал на фейки

В Харькове обстрелы продолжаются уже 12 день. От авиаударов страдают не только военные и государственные объекты, но и мирные жители. От взрывов, стрельбы или пожаров гибнут десятки невинных украинцев.

К слову, в СБУ подчеркнули, что армия России имеет прямое указание расстреливать гражданских в Украине. Они расстреливают даже своих военных, если они откажутся убивать женщин и детей или помогают украинцам.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!