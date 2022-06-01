Харьковщину продолжают поливать огнем: погибли 4 человека

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Харьковщину. За минувшие сутки 31 мая там погибли 4 человека.

Среди жертв есть 12-летний мальчик. Еще 7 человек российские кафиры ранили. Об этом сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

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Четыре погибших и 7 раненых

В результате обстрелов погибли 4 гражданских. В Золочеве погибла женщина, в селе Ивановке Изюмского района – 12-летний мальчик. В селе Шестаково Чугуевского района – 2 погибших. Ранения получили в общей сложности 7 гражданских,

– говорится в сообщении.

В течение суток 31 мая кафиры обстреляли Киевский район Харькова. Пострадавших нет. Также массовые обстрелы потерпели Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области.

Ситуация в Харьковском направлении

Что касается ситуации на фронте, то в Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Кроме того, россияне наносили авиаудары вертолетами вблизи Веселого и Терновой.

Однако россияне понесли потери в районе Довгенького . Захватчики были вынуждены отвести подразделения для восстановления в Изюм.

Как прошли сутки на Харьковщине: информация ГСЧС

За сутки с 31 мая по 1 июня спасатели совершили 31 оперативный выезд . На ликвидацию пожаров они отправлялись 16 раз, из них были вызваны обстрелами - 7.

Три пожара в результате российской атаки произошло в Золочевской общине Богодуховского района, еще по одному пожару в Киевском районе Харькова, а также Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах области.

В результате обстрела частного сектора в Золочеве, вражеский снаряд попал в жилой дом и разрушил его. Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов женщину 1950 года рождения, а также вытащили тело погибшей женщины 1948 года рождения.

Также 31 мая горело двухэтажное административное здание в Холодногорском районе Харькова. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. К счастью, возгорание погасили. Жертв и пострадавших нет.

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