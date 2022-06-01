Серед жертв є 12-річний хлопчик. Ще 7 людей російську окупанти поранили. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Чотири загиблі та 7 поранених

Внаслідок обстрілів загинуло 4 цивільних. У Золочеві загинула жінка, в селі Іванівці Ізюмського району – 12-річний хлопчик. У селі Шестакове Чугуївського району – 2 загиблих. Поранення зазнали загалом 7 цивільних,

– мовиться в повідомленні.

Протягом доби 31 травня окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масових обстрілів зазнали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області.

Ситуація на Харківському напрямку

Щодо ситуації на фронті, то на Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Окрім того, росіяни завдавали авіаударів гелікоптерами поблизу Веселого та Тернової.

Проте росіяни зазнали втрат у районі Довгенького. Загарбники змушені були відвести підрозділи для відновлення до Ізюма.

Як минула доба на Харківщині: інформація ДСНС

За добу з 31 травня по 1 червня рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд. На ліквідацію пожеж вони вирушали 16 разів, з них були спричинені обстрілами — 7.

Три пожежі внаслідок російської атаки трапились у Золочівській громаді Богодухівського району, ще по одній пожежі у Київському районі Харкова, а також Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах області.

Унаслідок обстрілу приватного сектору в Золочеві, ворожий снаряд влучив у житловий будинок та зруйнував його. Працівники ДСНС врятували з-під завалів жінку 1950 року народження, а також витягнули тіло загиблої жінки 1948 року народження.

Також 31 травня горіла двоповерхова адміністративна будівля в Холодногірському районі Харкова. Площа пожежі склала близько 100 метрів квадратних. На щастя, займання погасили. Жертв та постраждалих немає.

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