ВСУ продвигаются в Харьковской области, а Россия лжет о Запорожье: обзор фронта от ISW

Российские военные продолжают атаки на нескольких направлениях. Силы обороны сдерживают врага и местами вытесняют его с позиций.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись или удержали позиции на 4 направлениях.

Какова ситуация на фронте?

Вовчанское направление

По данным геолокированных видеозаписей, опубликованных 21 октября, российские войска нанесли удары по украинским позициям на юг от Волчанска, расположенного на северо-восток от Харькова. Это свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе.

Купянское направление

21 октября корпус "Хартия" сообщил, что в пределах операция "Велес" украинские военные зачищают трубопровод вблизи Купянска, который россияне используют для проникновения в город.

22 октября в "Хартии" сообщили, что украинские военные совместили наступление через трубопровод с наземными операциями и ударами дронов. Таким образом они продвинулись по трубопроводу более чем на 15 километров в ближний тыл российских войск. Это может лишить оккупантов возможности и в дальнейшем проникать в район Купянска через подземные коммуникации.

Лиманское направление

Российское командование перебросило подразделения беспилотных систем 50-й бригады "Варяг" на Лиманское направление. Об этом 22 октября сообщил командир украинского полка, действующего на Лиманском направлении.

Вероятно, так россияне пытаются компенсировать вывод из этого района элитного центра беспилотных систем "Рубикон".

Ранее россиянам пришлось вывести подразделения "Рубикона", поскольку их активно атаковали украинские военные в ходе операции "Вивальди".

Константиновское направление

Украинские войска удерживают позиции на юге Константиновки. Как показывают геолоцированные 21 октября видео, оккупанты нанесли удар по украинской позиции в этой части города.

Это свидетельствует о том, что украинские и российские силы находятся рядом друг с другом.

Добропольское направление

Геолоцированные записи от 21 октября показывают, как украинские военные наносят авиаудар по зданию в юго-восточной части Белицкого, которое заняли россияне.

Военный обозреватель Константин Машовец 21 октября сообщил, что российские силы проникли к линии между Белицким и Светлым, расположенными к юго-востоку от Доброполья.

Гуляйпольское направление

Минобороны России продолжает преувеличивать успехи российских войск на Гуляйпольском направлении.

22 октября ведомство заявило о захвате Мировки, расположенной на северо-западе от Гуляйполя, примерно в 16 километрах от самой удаленной точки продвижения россиян.

Ореховское направление

Геолоцированные записи за 21 октября показывают, как российские войска наносят удар по украинским позициям на севере от Малых Щербаков. Это свидетельствует о том, что ВСУ продолжают удерживать позиции в этом районе, несмотря на заявления России.

Несколько российских военных блогеров также выразили сомнения в заявлении Минобороны России от 21 октября о захвате Юлиевки на северо-западе от Орехова. Они отметили, что это село расположено как минимум в 10 километрах от известной линии соприкосновения.

Другой российский блогер предположил, что Минобороны России намеренно преувеличивает успехи, чтобы исказить реальную ситуацию на фронте перед американскими переговорщиками.

По оценке ISW, Юлиевка расположена примерно в 17,5 километрах от линии фронта.

Обстановка на фронте / Карты ISW