ЗСУ просуваються на Харківщині, а Росія бреше про Запоріжжя: огляд фронту від ISW

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, Сили оборони просунулися або утримали позиції на 4 напрямках.

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Яка ситуація на фронті?

Вовчанський напрямок

За даними геолокованих відеозаписів, опублікованих 21 жовтня, російські війська завдали ударів по українських позиціях на південь від Вовчанська, що на північний схід від Харкова. Це свідчить про нещодавнє просування ЗСУ в цьому районі.

Куп'янський напрямок

21 жовтня корпус "Хартія" повідомив, що в межах операції "Велес" українські військові зачищають трубопровід поблизу Куп’янська, який росіяни використовують для проникнення в місто.

22 жовтня в "Хартії" розповіли, що українські військові поєднали наступ через трубопровід із наземними операціями та ударами дронів. У такий спосіб вони просунулися трубопроводом на понад 15 кілометрів у ближній тил російських військ. Це може позбавити окупантів можливості й надалі проникати в район Куп'янська через підземні комунікації.

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Лиманський напрямок

Російське командування перекинуло підрозділи безпілотних систем 50-ї бригади "Варяг" на Лиманський напрямок. Про це 22 жовтня повідомив командир українського полку, який діє на Лиманському напрямку.

Імовірно, так росіяни намагаються компенсувати виведення з цього району елітного центру безпілотних систем "Рубікон".

Раніше росіянам довелося вивести підрозділи "Рубікону", оскільки їх активно атакували українські військові у ході операції "Вівальді".

Костянтинівський напрямок

Українські війська утримують позиції на півдні Костянтинівки. Як показують геолоковані 21 жовтня відео, окупанти завдали удару по українській позиції в цій частині міста.

Це свідчить, що українські та російські сили перебувають поруч одне з одним.

Добропільський напрямок

Геолоковані записи за 21 жовтня показують, як українські військові завдають авіаудару по будівлі в південно-східній частині Білицького, яку зайняли росіяни.

Військовий оглядач Костянтин Машовець 21 жовтня повідомив, що російські сили інфільтрувалися до лінії між Білицьким і Світлим, розташованими на південний схід від Добропілля.

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Гуляйпільський напрямок

Міноборони Росії продовжило перебільшувати успіхи російських військ на Гуляйпільському напрямку.

22 жовтня відомство заявило про захоплення Мирівки, розташованої на північний захід від Гуляйполя, приблизно за 16 кілометрів від найвіддаленішої точки просування росіян.

Оріхівський напрямок

Геолоковані записи за 21 жовтня показують, як російські війська завдають удару по українських позиціях на північ від Малих Щербаків. Це свідчить, що ЗСУ продовжують утримувати позиції в цьому районі, попри заяви Росії.

Кілька російських воєнних блогерів також засумнівалися в заяві міноборони Росії від 21 жовтня про захоплення Юліївки на північний захід від Оріхова. Вони зазначили, що це село розташоване щонайменше за 10 кілометрів від відомої лінії зіткнення.

Інший російський блогер припустив, що міноборони Росії навмисно перебільшує успіхи, щоб викривити реальну ситуацію на фронті перед американськими переговорниками.

За оцінкою ISW, Юліївка розташована приблизно за 17,5 кілометра від лінії фронту.

Обстановка на фронті / Карти ISW