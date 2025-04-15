Россия начала искать слабые места в "серой зоне": какова ситуация на Харьковском направлении

Наступательных действий российской армии в течение минувших суток на Харьковском направлении наши военные не зафиксировали. В то же время оккупанты начали искать слабые места в "серой зоне".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Что происходит на Харьковском направлении

На Харьковском направлении, согласно обнародованной информации, в течение минувших суток противник наступательных действий не проводил. Генеральный штаб также не сообщал о какой-либо подобной активности на этом участке фронта.

Фиксируются попытки и попытки врага улучшить свое тактическое положение в так называемой "серой зоне" возле населенного пункта Сотницкий Казачок,

– говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

Дополнительной информации о ситуации на этом направлении военные пока не указали.

К слову, на днях ISW сообщал, что россияне недавно немного продвинулись на северо-восток от Харькова. Геолокационные кадры свидетельствуют об успехе противника к северо-востоку от Тихого. Также россияне продолжали попытки наступления на Купянском направлении.