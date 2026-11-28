Харьков и Харьковская область ежесуточно подвергаются обстрелам со стороны оккупантов, которые бьют по гражданской инфраструктуре, жилым домам и учебным заведениям. Враг применяет широкий арсенал оружия, что приводит к разрушениям и ранениям мирных жителей.

О текущей обстановке с безопасностью в регионе и последствиях вражеских обстрелов в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка Анна Черненко. По ее словам, атаки оккупантов на город и область не утихают ни днем, ни ночью.

Как враг проводит атаку на Харьков с помощью беспилотников?

В последнее время захватчики существенно активизировали удары FPV-дронами и другими типами беспилотников непосредственно по гражданским объектам Харькова. Под удары попадают автозаправочные станции, торговые центры и обычные площадки возле магазинов.

Только вчера их было как минимум шесть. Уже сегодня произошла атака, и здесь россияне не выбирают цели: среди того, по чему они наносили удары, – две заправки, торговый центр, просто территория, площадка возле магазинов,

– отметила корреспондентка.

Кроме того, оккупанты применяют барражирующие боеприпасы и дроны других типов. В частности, беспилотник "Ланцет" попал в технический этаж жилого девятиэтажного дома, а реактивный дрон повредил садовое товарищество в Индустриальном районе.

Что известно об ударе по университету ХАИ?

Очередной серьезный удар враг нанес и по образовательной инфраструктуре города. Попадание реактивного БПЛА зафиксировано в главный корпус университета ХАИ, где были разрушены библиотека и учебные помещения.

Это попадание в главный корпус университета. Буквально весной я была здесь и видела, что в этих кабинетах находился музей авиации, музей истории университета. И сейчас все это уничтожено,

– сообщила корреспондентка.

В результате удара пострадали четверо сотрудников заведения, которые направлялись в бомбоубежище: они получили ожоги и порезы от стекла. В то же время студенты находились в защищенных помещениях, поэтому среди них раненых нет.

Какова ситуация в области?

Не менее напряженной остается обстановка в других населенных пунктах региона, где фиксируются постоянные разрушения и пострадавшие среди гражданского населения. В поселке Песочин в результате попадания был разрушен частный дом, поэтому пострадали десять человек, среди которых пятеро получили ранения, включая троих детей.

Лозовая – там вообще атака, по состоянию на вечер, как сообщали местные власти, длилась более 14 часов, то есть был обстрел за обстрелом. И здесь мишенями стали объекты от энергетической, скажем так, инфраструктуры до обычных жилых кварталов,

– сообщила Черненко.

Также враг совершил атаку на железнодорожную инфраструктуру в Люботине и нанес не менее 14 артиллерийских ударов по приграничному селу Одноробовка Богодуховского района.

Общая обстановка в Харьковской области

Харьковская область продолжает находиться под непрерывным давлением со стороны российской армии, которая применяет реактивные дроны, артиллерию и авиацию против жилого сектора и критической инфраструктуры. Несмотря на постоянную угрозу новых ударов и разрушений, экстренные службы оперативно ликвидируют последствия атак, а жизнь в прифронтовом регионе продолжается.