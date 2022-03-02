Путинская армия 2 марта не прекращает атаку на Харьков. К счастью, харьковская телебашня устояла во время авиаудара врага.

Вблизи нее в 12:55 упали 2 снаряда. В то же время персонал эвакуировали, информации о травмированных нет.

Обратите внимание Спасатели в Харькове вынуждены покинуть место происшествия из-за новых атак

Харьков получил масштабные удары оккупантов – под обстрелами с воздуха более полутора часов. В частности, военные пути цинично обстреляли центр города. Крылатая ракета попала в здание горсовета.

Спасатели вовремя реагируют на повреждения, однако из-за угрозы новых атак им приходится на время покидать места разрушений.

Появилась информация, что за 7 дней начавшейся Россией войны в Украине погибли тысячи мирных – армия путина убила более 2000 гражданских украинцев.