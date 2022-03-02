Поблизу неї о 12:55 впали 2 снаряди. Водночас персонал евакуювали, інформації про травмованих нема.

Зверніть увагу Рятувальники в Харкові вимушені залишити місце події через нові атаки

Харків зазнав масштабних ударів окупантів – під обстрілами з повітря понад півтори години. Зокрема, військові путіна цинічно обстріляли центр міста. Крилата ракета влучила у будівлю міськради.

Рятувальники вчасно реагують на пошкодження, проте через загрозу нових атак їм доводиться на певний час залишати місця руйнувань.

З'явилася інформація, що за 7 днів розпочатої Росією війни в Україні загинули тисячі мирних – армія путіна вбила понад 2000 цивільних українців.

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