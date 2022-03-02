Страшну статистику розповіли рятувальники 2 березня. Це все наслідки цинічних обстрілів та вбивств, які здійснюють орки на Українські землі.

Важливо З початку російського вторгнення загинула 21 дитина та постраждало 55 дітей

В Україні за 7 днів війни Росія вбила приблизно 2 тисячі мирних українців

Впродовж семи днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час вже загинуло орієнтовно 2000 українців, не рахуючи наших захисників,

– розповіли рятувальники.

На жаль, ще мовиться про орієнтовну кількість жертв, адже люди в різних містах України наразі ще перебувають під завалами.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України розповіли, що направили на порятунок людей всі свої основні сили.

Рятувальники вже зберегли життя понад 150 людей. Окрім того, ДСНС:

ліквідували понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів;

евакуювали понад 500 людей;

піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

"На жаль, при виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми", – розповіли в ДСНС.



Що потрібно покласти в аптечку першої необхідності / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу



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