Харків'яни обов'язково повинні залишатися в укриттях. Місто під обстрілами з повітря понад півтори години.

Зверніть увагу У ДСНС показали наслідки обстрілу будівлі поліції у Харкові: моторошне відео

Через ракетний обстріл російської орди зайнялася будівля Головного управління поліції Харківщини, університет Каразіна та житлові будинки.

Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється, ситуація у місті складна. Водночас путінська армія цілить у житлові райони Харкова.

Додамо, що 1 березня окупанти влучили в центральну площу Свободи у Харкові. Росіяни завдали удару крилатою ракетою класу "Калібр" біля будівлі Харківської ОДА. Внаслідок удару загинуло щонайменше 10 людей.

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