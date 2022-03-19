Харьковская тероборона уничтожила БМП врага: яркое видео

Украинские защитники продолжают тысячами ликвидировать российских оккупантов. В то же время ВСУ и тероборона уничтожают военную технику врага.

В сети можно увидеть сотни видео с остатками тяжелых машин, которые остались после "работы" наших воинов. Антон Геращинко обнародовал еще одну запись.

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На ролике видна горящая боевая машина пехоты оккупантов после того, как ее уничтожили служащие территориальной обороны Харьковщины, вероятно 18 марта.