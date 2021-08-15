Это соглашения 2010 года, по которому Украина разрешила России держать свой флот в Крыму до 2042 года. А взамен получила скидку на газ.

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Экс-спикера Литвина и еще 11 человек вызывают на допросы в СБУ

Служба безопасности Украины анонсировала новые допросы действующих и бывших политиков и чиновников по делу о подписании "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года" от 21 апреля 2010 года. По меньшей мере, об этом пишут в СМИ со ссылкой на соответствующие документы СБУ.

Допросы должны начаться уже с понедельника, 16 августа. Приглашены такие персоны:

  • Народные депутаты из ОПЗЖ Юрий Бойко и Виталий Борт.
  • Внефракционный депутат Дмитрий Шпенов.
  • Первый заместитель министра инфраструктуры в 2010 – 2014 Константин Ефименко.
  • Нардеп нескольких созывов и глава таможни в 2010 – 2012 Игорь Калетник.
  • Депутат VI созыва Юлия Ковалева.
  • Первый заместитель спикера Верховной Рады VI созыва и трижды министр юстиции Александр Лавринович.
  • Председатель Верховной Рады в 2008 – 2012 Владимир Литвин.
  • Главный пограничник страны в 2003 – 2014 Николай Литвин (родной брат Владимира Литвина).
  • Руководитель СБУ 2010 – 2013 годов Валерий Хорошковский.
  • Депутат четырех созывов Василий Цушко.
  • Министр финансов 2010 – 2012 лет Федор Ярошенко.

Все они – свидетели по делу о государственной измене, расследуют которое с марта 2021 года.

допрос
Примеры повесток, которыми вызывают на допрос, опубликовало СМИ / Фото "Главком"

допрос
Как свидетельствуют фотокопии, выписаны повестки 9 августа / Фото "Главком"

Что следует помнить о Харьковских соглашениях: коротко

  • Это соглашение Украины и России 2010 года, по которой россияне получили право держать свои войска в Крыму до 2042 года.
  • Правоохранители убеждены, что их подписание привело к увеличению количества военных и спецслужб России в Крыму.
  • Что в свою очередь имело следствием оккупацию Россией украинского полуострова в 2014 году.

Харьковские соглашения
Кто голосовал за скандальные Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала

Напомним, в начале июля была похожая история Бойко и еще 4 нардепов вызвали на допрос в СБУ