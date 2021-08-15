Это соглашения 2010 года, по которому Украина разрешила России держать свой флот в Крыму до 2042 года. А взамен получила скидку на газ.

Советуем перечитать Такие документы на коленях не пишутся, – Данилов о Харьковских соглашениях

Экс-спикера Литвина и еще 11 человек вызывают на допросы в СБУ

Служба безопасности Украины анонсировала новые допросы действующих и бывших политиков и чиновников по делу о подписании " Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года" от 21 апреля 2010 года. По меньшей мере, об этом пишут в СМИ со ссылкой на соответствующие документы СБУ.

Допросы должны начаться уже с понедельника, 16 августа. Приглашены такие персоны:

Народные депутаты из ОПЗЖ Юрий Бойко и Виталий Борт.

Внефракционный депутат Дмитрий Шпенов.

Первый заместитель министра инфраструктуры в 2010 – 2014 Константин Ефименко.

Нардеп нескольких созывов и глава таможни в 2010 – 2012 Игорь Калетник.

Депутат VI созыва Юлия Ковалева.

Первый заместитель спикера Верховной Рады VI созыва и трижды министр юстиции Александр Лавринович.

Председатель Верховной Рады в 2008 – 2012 Владимир Литвин .

Главный пограничник страны в 2003 – 2014 Николай Литвин (родной брат Владимира Литвина).

Руководитель СБУ 2010 – 2013 годов Валерий Хорошковский.

Депутат четырех созывов Василий Цушко.

Министр финансов 2010 – 2012 лет Федор Ярошенко.

Все они – свидетели по делу о государственной измене, расследуют которое с марта 2021 года.



Примеры повесток, которыми вызывают на допрос, опубликовало СМИ / Фото "Главком"



Как свидетельствуют фотокопии, выписаны повестки 9 августа / Фото "Главком"

Что следует помнить о Харьковских соглашениях: коротко

Это соглашение Украины и России 2010 года, по которой россияне получили право держать свои войска в Крыму до 2042 года.

Правоохранители убеждены, что их подписание привело к увеличению количества военных и спецслужб России в Крыму.

Что в свою очередь имело следствием оккупацию Россией украинского полуострова в 2014 году.



Кто голосовал за скандальные Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала