Це угоди 2010 року, за якими Україна дозволила Росії тримати свій флот у Криму до 2042 року. А натомість отримала знижку на газ.
Радимо перечитати Такі документи на колінах не пишуться, – Данілов про Харківські угоди
Ексспікера Литвина і ще 11 людей викликають на допити в СБУ
Служба безпеки України анонсувала нові допити чинних та колишніх політиків і чиновників у справі про підписання "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року" від 21 квітня 2010 року. Щонайменше, про це пишуть у ЗМІ з посиланням на відповідні документи СБУ.
Допити мають початися вже з понеділка, 16 серпня. Запрошені такі персони:
- Народні депутати з ОПЗЖ Юрій Бойко і Віталій Борт.
- Позафракційний депутат Дмитро Шпенов.
- Перший заступник міністра інфраструктури у 2010 – 2014 Костянтин Єфименко.
- Нардеп кількох скликань і голова митниці у 2010 – 2012 Ігор Калетник.
- Депутат VI скликання Юлія Ковальова.
- Перший заступник спікера Верховної Ради VI скликання і тричі міністр юстиції Олександр Лавринович.
- Голова Верховної Ради у 2008 – 2012 Володимир Литвин.
- Головний прикордонник країни у 2003 – 2014 Микола Литвин (рідний брат Володимира Литвина).
- Керівник СБУ 2010 – 2013 років Валерій Хорошковський.
- Депутат чотирьох скликань Василь Цушко.
- Міністр фінансів 2010 – 2012 років Федір Ярошенко.
Усі вони – свідки у справі про державну зраду, розслідують яку з березня 2021 року.
Приклади повісток, якими викликають на допит, опублікував ЗМІ / Фото "Главком"
Як свідчать фотокопії, виписані повістки 9 серпня / Фото "Главком"
Що слід пам'ятати про Харківські угоди: коротко
- Це угода України та Росії 2010 року, за якою росіяни отримали право тримати свої війська у Криму до 2042 року.
- Правоохоронці переконані, що їх підписання призвело до збільшення кількості військових та спецслужб Росії у Криму.
- Що своєю чергою мало наслідком окупацію Росією українського півострова у 2014 році.
Хто голосував за скандальні Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу
Нагадаємо, на початку липня була схожа історія Бойка та ще 4 нардепів викликали на допит у СБУ