Несмотря на обстрелы – ставят премьеры: как пострадал харьковский театр

Несмотря на постоянные обстрелы Харькова, в городе продолжает работать, ставить премьеры и радовать зрителей драматический театр. Более того, недавно его переименовали, чтобы избавиться от ассоциации со страной-агрессором.

Новое название – новая жизнь

Как рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко, из "Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина" он стал просто "Харьковским академическим драматическим театром". Большой профиль российского писателя, который был на фасаде здания, также убрали. Сейчас на его месте висит билборд новой украиноязычной пьесы – "Возлюби ближнего своего" по Ремарку.

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По словам директора департамента культуры и туризма Харьковской ОВ Эдуарда Павленко, инициатива коллектива театра о переименовании появилась еще 1 марта. Единственным пожеланием было оставить в названии "академический драматический театр", ведь это связано именно с деятельностью артистов. Поэтому когда появилось сообщение о том, что заведение наконец-то переименуют, многие обрадовались. Мол, новое имя – новая жизнь.

Правда, название на фасаде здания заменить новым пока не смогут, но в департаменте культуры обещают по крайней мере снять буквы, чтобы слов "русский" и "имени Пушкина" уже не было.

Как живет Харьковский академический драматический театр: смотрите видео

Театр пострадал от обстрелов

Хотя академический театр и не попадал под прямые удары, повреждения он все-таки получил. Как рассказала исполняющая обязанности директора театра Елена Ткаченко, после ракетных ударов 1 – 2 марта побилось много стекла, пострадала сцена.

Люди разобрали свои теплицы и предоставили нам стекло, хоть и немного нетрадиционное. А мы уже своими руками это все восстанавливали,

– заметила она.

Кроме того, в плохом состоянии художественный цех театра. В помещении очень влажно и холодно, там протекает крыша, нет окон и отопления, ведь при ударе снесло батареи. Поэтому театр очень нуждается в помощи меценатов.

Но даже в таких условиях театр живет и работает. Например, на днях состоялась премьера спектакля на украинском языке, а после Нового года актеры отправятся на гастроли в Киев.

"Это будут первые гастроли обновленного театра без имени Пушкина, без слова "русский" в названии", – подчеркнула корреспондентка.

Украина без Пушкиных