Полностью остановили врага, – в ОСУВ "Хортица о ситуации на направлении Стрилеча – Глубокое

На Харьковском направлении уже который день продолжаются ожесточенные бои. Сейчас оперативная обстановка там остается сложной, а также динамично меняется.

По состоянию на сегодня Силы обороны полностью остановили врага на направлении Стрилеча – Глубокое и выбивают его с позиций. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

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Враг пытается прорвать оборону

Назар Волошин рассказал, что Вооруженными Силами Украины на направлении Стрилеча – Глубокое наступление противника было остановлено полностью. По состоянию на сейчас продолжается системная работа бойцов по выбиванию противника из занятых им позиций.

По его словам, украинские войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковской области.

Враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений у Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы. На том направлении с начала суток противник 8 раз атаковал украинские подразделения. Два штурмовых действия были отражены в районе Липцов без успеха для противника,

– сообщил представитель ОСУВ "Хортица".

Он также отметил, что наземные штурмы захватчики сочетают с авиационными ударами, чтобы добиться успеха. Так, сейчас продолжаются бои возле Волчанска, где оккупанты использовали 6 КАБы, и Липцов – там враг применил 4 КАБы.

"Оккупанты бьют КАБами и ракетами по Харькову, Дергачам, Купянску-Узловому, Волчанску, который враг продолжает сравнивать с землей. Страдают гражданские люди и предприятия", – отметил Назар Волошин.

Россияне продолжают попытки по захвату Волчанска

Как рассказал спикер, пока враг не оставляет попыток захвата Волчанска, поскольку это вероятно одна из тактических целей наступательных операций врага на севере Харьковской области.

По его словам, тактика врага не меняется, оккупанты заходят малыми пехотными группами до 10 человек, используя автомобили, багги или гольфкары. К тому же они обворовывают дома местных жителей, вывозя ценные вещи.

Наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем, проводят мероприятия по усилению наших оборонительных позиций,

– добавил Волошин.