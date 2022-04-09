Харьковского кота Степана номинировали на премию World Influencers and Bloggers Awards

Харьковского кота Степана номинировали на престижную мировую премию лидеров мнений и блогеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Деньги от продажи билетов будут направлены на помощь Украине.

Церемония награждения лауреатов состоится 18 мая в Каннах. Об этом сообщили на официальной странице премии.

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Организаторы World Influencers and Bloggers Awards заявили, что очень рассчитывают на церемонию награждения с участием более 100 инфлюэнсеров. Их сообщения 18 мая помогут собрать значительную сумму денег для детей, пострадавших от войны в Украине.

В то же время кот Степан на своей странице в инстаграме призвал всех присоединяться к этому событию.

Мои дорогие друзья из Европы и США, если вы хотите присоединиться к происшествию, вы можете купить билеты. Все средства будут переданы на благотворительность. Друзья-украинцы, которые находятся в Европе, тоже присоединяйтесь,

– говорится в сообщении кота Степана.



Кота Степана номинировали на престижную премию / Фото из инстаграма кота Степана

Что известно о коте Степане

Кот Степан и его хозяйка Анна родом из Харькова. За страницей животного в инстаграме следят свыше 1,2 миллиона подписчиков, так что кот является настоящей звездой. Неделю спустя после полномасштабного вторжения России в Украину, Степан и Анна эвакуировались из частично уничтоженного харьковского района во Францию.

Следует заметить, что коту Степану уже удалось собрать больше 10 тысяч долларов для поддержки приютов и зоопарков Украины во время войны.

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