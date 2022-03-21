В Харьковской области из собственного дома похитили голову ОТГ Николая Сикаленко
21 марта 2022 , 15:00Читати новину українською
Источник:фейсбук "Циркунівські Вісті"
Утром 21 марта российские захватчики выкрали в Харьковской области мужчину. Речь идет о главе Циркуновской ОТГ Николае Сикаленко.
Оккупанты похитили чиновника в 08:00. Русские захватчики пришли вооруженные к его дому.
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В Харьковской области похитили главу ОТГ
Вооруженными российскими оккупантами с неподконтрольной территории Украины из собственного дома был похищен председатель Циркуновской ОТГ Николай Сикаленко,
– говорится в сообщении.
Других деталей о похищении главы общины не сообщают.
Напомним, в Херсонской области, на Скадовском перекрестке 20 марта россияне похитили двух человек. Они охраняли порядок в Голопристанской общины. Впоследствии захватчики отпустили их.
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