В Харьковской области оккупанты разбомбили газопровод
8 апреля 2022 , 10:34Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов
В ночь на 8 апреля оккупанты разрушили газопровод в Харьковской области. На месте работают аварийные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия.
Тем временем на Изюмском направлении продолжаются бои – в этом районе продолжают эвакуацию, в частности из Барвенково и Лозовой.
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В целом за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки и центра города в Дергачах.
Всего по состоянию на 10 утра 8 апреля в Харьковском районе 15 пострадавших.
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