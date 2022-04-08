В Харьковской области оккупанты разбомбили газопровод

В ночь на 8 апреля оккупанты разрушили газопровод в Харьковской области. На месте работают аварийные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия.

Тем временем на Изюмском направлении продолжаются бои – в этом районе продолжают эвакуацию, в частности из Барвенково и Лозовой.

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В целом за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки и центра города в Дергачах.

Всего по состоянию на 10 утра 8 апреля в Харьковском районе 15 пострадавших.

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