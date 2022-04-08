Тим часом в Ізюмському напрямку тривають бої – у цьому районі продовжують евакуацію, зокрема із Барвінкового та Лозової.

До теми Росіяни вночі з артилерії обстрілювали житлові райони Харкова

Загалом минулої доби російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки та центру міста у Дергачах.

Загалом станом на 10 ранку 8 квітня у Харківському районі 15 постраждалих.

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