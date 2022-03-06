В Харьковской области оккупанты заставляют местных жителей вывешивать белые тряпки на здания
6 марта 2022 , 19:06Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают бросать ракеты и бомбы на Харьковскую область. Орки жестоко и цинично убивают беззащитных мирных жителей.
В Липцах рашисты отбирают у людей мобильные телефоны. Они нарушают все международные гуманитарные законы.
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Оккупанты заставляют людей надевать белые и красные повязки на руку, а на постройках вывешивать белые тряпки,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Заметим, что террористы жестоко бомбят дома и инфраструктуру Харьковщины. Недавно они полностью разнесли Холодногорскую исправительную колонию № 18. На месте учреждения остались только руины.
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