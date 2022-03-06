У Липцях рашисти відбирають в людей мобільні телефони. Вони порушують всі міжнародні гуманітарні закони.

Важливо У Харкові влучили в телевежу: трансляцію обірвано

Окупанти примушують людей одягати білі та червоні пов'язки на руку, а на будівлях вивішувати білі ганчірки,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Зауважимо, терористи жорстоко бомблять будинки та інфраструктуру Харківщини. Нещодавно вони вщент рознесли Холодногірську виправну колонію № 18. На місці установи залишилися лише руїни.

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