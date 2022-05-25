В Харьковской области от обстрелов погиб мужчина, скрывавшийся в погребе

Российские военные в течение суток 24 мая обстреливали Харьковскую область. В результате атаки погибли и пострадали гражданские.

Как прошли сутки на Харьковщине

В областном центре ночь прошла с единичными обстрелами. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает 24 канал.

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В то же время в области пострадали 4 человека:

один житель Дергачей;

три человека из сел Савинцы и Шевченково, что в Изюмском районе.

Также известно, что один человек погиб в Дергачах.

Оккупанты почти всю ночь обстреливали Уды

Российские военные непрерывно обстреливали поселок Уды в Золочевском районе с полуночи и до 5 часов утра 25 мая. Огонь кафиры вели из артиллерии.

Глава общины Виктор Коваленко рассказал, что в результате атаки погиб 53-летний мужчина, пишет Общественное . Известно, что при обстреле местный житель скрывался в погребе. Один из вражеских снарядов попал в его дом и начался пожар. Из-за разрушения хозяин не смог выбраться на поверхность и угорь.

По словам Коваленко, из-за постоянных обстрелов из поселка были вынуждены уехать 90% населения. Из более чем 1200 человек сейчас там живет только 150.

Заметим, жить в поселке опасно, ведь оно расположено всего в 5 километрах от границы с Россией. Кафиры часто обстреливают Уды со своей территории.

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Последние новости о вражеских обстрелах

Ночью на 25 мая оккупанты выпустили из самолета ракету по Краснополье Сумской области. Из-за этого разрушения получили около 20 домов местных жителей. Также повреждены линии электропередачи, из-за чего у половины населения поселка нет света.

В результате обстрела Покровска, что в Донецкой области, 6 человек получили ранения .

Вечером 24 мая россияне нанесли ракетные удары по спальным районам и частному сектору Краматорска. К счастью, обошлось без жертв.

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