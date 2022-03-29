В Харьковской области откопали танки врага и передали на нужды ВС Украины

Если танки грязи не боятся, то это точно не про российские машины. Они безупречно вязнут в нашей земле, чтобы потом становиться отличными "трофеями" украинских военных.

Да, русские военные продолжают увязать в нашей земле. Так как только наши бойцы дают порки оккупантам, нам остаются боевые машины за миллионы долларов.

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Танки успешно откопали и передали ВСУ

Волонтер Роман Доник признается, что очень уж чесались руки, чтобы поджечь вражескую технику. Но украинские бойцы убедили его не делать этого. Мол, ее можно использовать на нужды ВСУ. Так они и поступили.

Оккупантов, застрявших в болоте, хотя им не привыкать, убрали. Поэтому можно спокойно откопать "трофейные" танки и со спокойной душой уничтожать русских наемников их же техникой.

Вот что значит профессиональная армия. Ибо они умны. Ибо с опытом,

– подчеркнул Доник.



Российские танки откопали и передадут ВСУ / Фото Романа Доника

Российские танки откопали и передадут ВСУ / Фото Романа Доника

Теперь откопанные танки будут служить потребностям украинской армии. Остается их лишь подрихтовать, а также привести в порядок.

Накануне наши бойцы Херсонской области захватили вражеские танки с полным комплектом боеприпасов. На этом "трофеи" не закончились, ведь у неприятеля удалось отобрать еще и зенитную установку.

В целом с начала войны в Украине стремительно увеличилось количество танков и другой техники. Не в последнюю очередь это произошло потому, что наши ВСУ действуют максимально профессионально. Что можно не уничтожать – то и не уничтожают, чтобы взять себе и использовать в борьбе с врагом.

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