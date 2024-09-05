Половина села стала пепелищем: в Харьковской области от лесного пожара пострадал Студенок

В Харьковской области из-за лесного пожара сгорела половина села Студенок. Огнем было повреждено или уничтожено 308 домов.

Сейчас правоохранители работают на местах, где был пожар в селе Студенок в Харьковской области, а также устанавливают причины и последствия возгорания.

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Что известно о масштабном горении села Студенок

Начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что пожар начался с лесхоза в Донецкой области. А из-за сильных порывов ветра со стороны Святогорска быстро перекинулся на Студенок.

Уничтожены или повреждены пламенем здесь триста восемь домов – это почти половина села. Сгорело и здание старостата. Сейчас фиксируем разрушения и убытки, работаем с теми, кто потерял жилье,

– рассказал полицейский.

Он также отметил, что каждый сантиметр территории правоохранители исследуют после пожара. Это происходит как с земли и с воздуха, так и с помощью дронов. Следователи, свою очередь, обходят каждый двор в селе, что пылало.

Сергей Болвинов также обнародовал видео, где показал последствия пожара в селе Студенок.

Село Студенок после масштабного лесного пожара / Видео из фейсбука Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления полиции Харьковской области также отметил, что, чтобы получить статус пострадавших, люди должны обращаться в полицию.

Обратите внимание! Контакты следователя для тех, кто пострадал от пожара: +38 095 180 17 94 – Марина Дубина, старший следователь Изюмского РУП.