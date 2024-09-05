Наразі правоохоронці працюють на місцях, де була пожежа у селі Студенок у Харківській області, а також встановлюють причини та наслідки займання.

До теми На Харківщині та Донеччині вирує масштабна пожежа: знищено 250 будинків, вогонь локалізували

Що відомо про масштабне горіння села Студенок

Начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що пожежа розпочалася з лісгоспу у Донецькій області. А через сильні пориви вітру з боку Святогірська швидко перекинулася на Студенок.

Знищені або пошкоджені полум'ям тут триста вісім будинків – це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло,

– розповів поліцейський.

Він також зазначив, що кожен сантиметр території правоохоронці досліджують після пожежі. Це відбувається як із землі та з повітря, так і за допомогою дронів. Слідчі, своєю чергою, обходять кожне подвір'я у селі, що палало.

Сергій Болвінов також оприлюднив відео, де показав наслідки пожежі у селі Студенок.

Село Студенок після масштабної лісової пожежі / Відео з фейсбуку Сергія Болвінова

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини також наголосив, що, щоб отримати статус потерпілих, люди мають звертатися до поліції.

Зверніть увагу! Контакти слідчої для тих, хто постраждав від пожежі: +38 095 180 17 94 – Марина Дубина, старший слідчий Ізюмського РУП.