В Харьковской области продолжаются бои: враг наступает, но ВСУ отбивают все атаки
Харьковская область остается важным плацдармом для наступления российской армии. Враг обстреливает города и села в этом регионе и планирует дальнейшие наступления.
Ситуация в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Ведь каждый день здесь продолжаются обстрелы. О новых фактах атаки врагов рассказал глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.
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По его словам, обстреливали как окрестности Харькова, так и города в других районах области.
"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", – сообщил Олег Синегубов.
Глава области также рассказал, что был сильный обстрел Золочева, а также Чугуевского и Лозовского районов.
"У нас по области неспокойно. И то ощущение, что в городе Харькове относительно спокойно, – это ложное чувство, и на улице находиться опасно", – подчеркнул Олег Синегубов.
Трудные бои на Харьковщине
Российские кафиры как ведут бои в Харьковской области, так и организовали там себе логистический центр, куда опрокидывают свои войска и откуда планируют дальнейшие наступления. Таким центром стал город Изюм. Ведь по этому городу проходят несколько путей, в том числе и с территории России. А также по нему дороги ведут на Донбасс.
В Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. А также пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. По данным Олега Синегубова, все атаки были отражены, а украинские защитники остались на своих позициях.
"На изюмском направлении, где враг терпит значительные потери среди живой силы, бронированной техники, там наши Вооруженные Силы не пропускают их в Луганскую и Донецкую области. Это направление для врага является принципиальным", - подчеркнул Олег Синегубов.
В то же время, Вооруженные Силы Украины ведут активные боевые действия и на севере области, а также северо-восточном направлении. Там они вытесняют врага и удерживают оборону.
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