В Харьковской области россияне выдают детям свидетельства о рождении с пометкой "Белгородская область"

Российская верхушка не определилась с тем, что делать с захваченными территориями Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. У Путина рассматривают как вариант прямой аннексии, так и создание очередных квазиреспублик.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в режиме некоторого непонимания дальнейшего развития ситуации оккупанты действуют так, будто Россия уже присоединила оккупированные территории к себе. Захватчики пытаются внедрить собственный документооборот, хотя иногда даже не сформировали "местные администрации".

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Если на Херсонщине и в Запорожской области российские оккупанты якобы больше контролируют ситуацию и уже полным ходом заняты набором коллаборантов, хищением зерна и введением рублевой зоны, то в части Харьковского региона ситуация совсем другая.

Планируют прикрываться женщинами и детьми

Российские военные преступники понимают, что контролируют лишь небольшую часть Харьковщины, а из-за необходимости вести как наступательные, так и оборонные операции, они не могут полноценно сконцентрировать силы на подготовке к аннексии.

Тем не менее работники преступных спецслужб распорядились проводить масштабный террор гражданского населения.

Захватчики ищут украинских активистов, пытаются продвигать пропагандистские нарративы и подавлять вероятные протесты.

Кроме этого, россияне полноценно готовятся к возможному контрнаступлению защитников Украины. Вероятно, если оккупантам придется отступать, они будут организовать принудительный выезд гражданского населения в страну-агрессор.

Больше всего рассчитывают российские генералы на то, что в случае контратак они будут вывозить с собой матерей с маленькими детьми. Для этого они подстраховались "юридически" и распорядились, чтобы новорожденные получали "правильные" документы.

Так, по всей оккупированной Харьковщине женщин, которые недавно родили, отправляют по документам в Купянск. Выдают им свидетельство о рождении с указанием "Белгородская область, Купянский район". Конечно же, получение свидетельств с указанием принадлежности Харьковщины к Белгородской области является вынужденным. Московиты специально создали в регионе гуманитарную катастрофу и сделали так, что получить "гуманитарную помощь" или деньги на ребенка можно только после регистрации младенца.

Фактически таким образом захватчики параллельно готовятся как остаться в Харьковской области, так и бежать из нее под прикрытием "россиян".

Генералы вместе с сотрудниками спецслужб, отвечающими за информационную войну, собирают адреса, где живут семьи с маленькими детьми. При отступлении военные преступники планируют сажать на бронетехнику женщин с младенцами. В случае трагедии россияне будут рассказывать о том, как "ВСУ убивает российских детей". А если подобные преступления не приведут к гибели гражданских, по российскому телевидению будут показывать, как "героически спасали своих под взрывами".

Коллаборантов очень мало

Кроме того, захватчики признают, что гражданское население и большинство чиновников вовсе не согласны с оккупацией. Несмотря на русскоязычность и пропаганду, население относится к захватчикам, как к врагам. На добровольное сотрудничество с армией России согласились в основном представители местных организаций ОПЗЖ, а также сотрудники УПЦ МП.

Как изменить отношение людей к российским военным, захватчики не знают. Они надеются, что переломить ситуацию им поможет усиление пропаганды – отключение трансляции украинских каналов и постоянный показ российских политических шоу.

Также личному составу армии России дали приказ, что во время общения с гражданскими они должны повторять тезисы о том, что "люди сами будут выбирать, быть ли им частью Украины".