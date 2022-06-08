За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у режимі деякого нерозуміння подальшого розвитку ситуації окупанти діють так, нібито Росія вже приєднала окуповані території до себе. Загарбники намагаються впровадити власний документообіг, хоча подекуди навіть не сформували "місцеві адміністрації".

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Якщо на Херсонщині та в Запорізькій області російські окупанти нібито більш контролюють ситуацію, і вже повним ходом зайняті набором колаборантів, розкраданням зерна та введенням рублевої зони, у частині Харківського регіону ситуація є зовсім іншою.

Планують прикриватися жінками та дітьми

Російські воєнні злочинці розуміють, що контролюють лише невелику частину Харківщини, а через необхідність вести як наступальні, так і оборонні операції, вони не можуть повноцінно сконцентрувати сили на підготовці до анексії.

Тим не менш, працівники злочинних спецслужб розпорядилися проводити масштабний терор цивільного населення.

Загарбники шукають українських активістів, намагаються просувати пропагандистські наративи та придушувати ймовірні протести.

Крім цього, росіяни повноцінно готуються до можливого контрнаступу захисників України. Ймовірно, якщо окупантам доведеться відступати, вони організовуватимуть примусовий виїзд цивільного населення до країни-агресорки.

Найбільше розраховують російські генерали на те, що в разі контратак вони вивозитимуть із собою матерів з маленькими дітьми. Для цього вони підстрахувалися "юридично" та розпорядилися, аби новонароджені отримували "правильні" документи.

Так, по всій окупованій Харківщині жінок, які тільки но народили, відправляють за документами до Куп'янська. Видають їм свідоцтво про народження із вказівкою "Білгородська область, Куп'янський район". Звісно ж, отримання свідоцтв із вказівкою приналежності Харківщини до Білгородської області, є вимушеним. Московити навмисно створили у регіоні гуманітарну катастрофу та зробили так, аби отримати "гуманітарну допомогу" чи гроші на дитину можна лише після реєстрації немовляти.

Фактично в такий спосіб загарбники паралельно готуються як залишитися на Харківщині, так і тікати з неї під прикриттям "росіян".

Генерали разом із працівниками спецслужб, які відповідають за інформаційну війну, збирають адреси, в яких живуть родини з маленькими дітьми. У випадку потреби відступу воєнні злочинці планують саджати на бронетехніку жінок із немовлятами. У випадку трагедії росіяни розповідатимуть про те, як "ЗСУ вбиває російських дітей". А якщо подібні злочини не призведуть до загибелі цивільних, по російському телебаченню показуватимуть, як "героїчно рятували своїх під вибухами".

Колаборантів дуже мало

Крім того, загарбники визнають, що цивільне населення та більшість чиновників зовсім не згодні з окупацією. Попри російськомовність та роботу пропаганди населення ставиться до загарбників як до ворогів. На добровільну співпрацю з армією Росії погодилися здебільшого представники місцевих осередків ОПЗЖ, а також співробітники УПЦ МП.

Як змінити ставлення людей до російських військових, загарбники не знають. Вони сподіваються на те, що переломити ситуацію їм допоможе посилення пропаганди – вимкнення трансляції українських каналів та постійні покази російських політичних шоу.

Також особовому складу армії Росії довели наказ про те, що під час спілкування з цивільними вони мають повторювати тези про те, що "люди самі обиратимуть, чи бути їм частиною України".