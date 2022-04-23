В Харьковской области ВСУ совершили успешное контрнаступление и освободили три поселка

В Харьковской области украинские защитники пошли в контрнаступление на врага. ВСУ удалось освободить населенные пункты Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района.

Хорошие новости с передовой рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что наступательные операции наши воины начали утром 22 апреля.

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Украинским военным удалось закрепиться

В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района,

– сообщил Синегубов.

Глава ОВА отметил, что украинским защитникам удалось закрепиться в этих населенных пунктах.

Оккупанты продолжают обстреливать мирное население

В области главным направлением остается Изюмское. Здесь украинские воины удерживают рубежи.

В Харьковской области оккупанты продолжают обстреливать мирное население. Только за сутки враги нанесли 56 ударов. Ранения получили 19 человек, 2 человека погибли.

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