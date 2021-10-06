Соблюдение масочного режима проверяли 6 октября. Проверку проводили работники метро и полицейские Харьковщины.

К теме В общественном транспорте Львовщины будут проверять соблюдение масочного режима

Подчеркивали надеть маски

На станции метро и в вагонах транспорта работники метро и полицейские проверяли, все ли пассажиры носят маски. Некоторые пассажиры не соблюдают карантинные нормы и ездят в метро без масок.

В метро проверяли соблюдение масочного режима / Фото "Харьковского метрополитена"

Инспекторы между тем отмечают правонарушителям надеть маску. На фото видно полицейского, который обращается к двум пассажиркам транспорта, чтобы они немедленно надели маску. Они быстро реагируют на просьбы правоохранителя.

Проверка общественного транспорта в Киеве