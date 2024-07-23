Надо сделать что-то чрезвычайное: какие действия Харрис будут способствовать ее победе над Трампом

Джозеф Байден после своего отказа участвовать в президентских выборах, поддержал вице-президента Камалу Харрис как кандидата от демократов. Она должна составить конкуренцию Дональду Трампу, который уже несколько месяцев проводит избирательную кампанию.

Согласно опросам, разрыв в поддержке Харрис и Трампа небольшой – 1%. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что у вице-президента пока шансы победить Трампа такие же, как были у Байдена до дебатов.

Смотрите также Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

Нужна громкая история

Однако для того, чтобы иметь лучший результат и победить, Камала Харрис должна сделать ряд шагов, которые позволят ей заручиться поддержкой различных широких аудиторий.

Прежде всего она должна выбрать популярного вице-президента, потенциально это будет кто-то из ее основных ее конкурентов. Также Харрис необходимо организовать медийные события, которые помогут ей получить больше популярности.

Если бы Байден до конца верил в победу Харрис, он бы не просто сошел с предвыборной дистанции, но и сложил полномочия президента в ее пользу. Понятно, что он хочет добыть свой срок до конца, однако если бы Харрис на избирательный период еще и стала президентом, это бы очень повлияло на ее шансы выиграть выборы у Трампа,

– подчеркнул политолог.

Сейчас Трамп выглядит фаворитом, поэтому Харрис, чтобы ворваться в избирательную гонку и догнать его, нужно будет сделать что-то необыкновенное.

Должна быть громкая история, которая сможет возбудить электорат, влюбить его в Харрис. Также эта история должна перебить или по крайней мере сравниться в медийном плане с эффектом, который произвело покушение на Трампа,

– пояснил Максим Несвитайлов.

Напомним, что кандидат на президентские выборы от демократов будет избран 7 августа. В то же время Камала Харрис уже заручилась поддержкой большинства делегатов национального съезда Демократической партии, а также президента Байдена.