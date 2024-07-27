Харрис составила короткий список кандидатов в вице-президенты: в СМИ рассказали, кто туда вошел

После того, как Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки, Камала Харрис сообщила о своем намерении баллотироваться. В СМИ отмечают, что политик уже имеет короткий список кандидатов в вице-президенты.

Камала Харрис, которая будет бороться за пост главы США уже осенью, имеет две недели до 7 августа, чтобы определиться относительно кандидатуры, которая займет пост вицепрезедента в случае ее победы. Журналисты отмечают, что политик имеет короткий список из чиновников, которых она хочет видеть своими будущими заместителями.

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Кто станет вице-президентом Харрис

Харрис размышляет над тремя именами: сенатора от Аризоны Марка Келли, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Шапиро – политик и адвокат. Он является популярным губернатором важнейшего штата. Также он умелый оратор, который умеет выступать в сельской местности.

Волз – бывший учитель и член Национальной гвардии армии. В СМИ пишут, что он может разрушить надежды Трампа сделать Миннесоту конкурентоспособной.

Келли – бывший астронавт NASA. Его называют одним из лучших кандидатов в вице-президенты из-за уникального опыта, позицию по контролю над оружием и защиты прав мигрантов.

Сенатор Калифорнии Лафонза Батлер, близкий соратник Харрис, назвала Келли умным и сказала, что он попал на государственную службу "по всем правильным причинам". Также, по ее словам, выбор Харрис будет сводиться к тому, какие ее отношения, какую общность и преданность она чувствует с тем, кого выберет".