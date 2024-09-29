Камала Харрис опозорила Трампа прямо во время футбольного матча, на котором был политик: видео

На очередном предвыборном митинге Трамп оскорбил Камалу Харрис, назвав ее "умственно отсталой". Демократка элегатно "поставила" дерзкого республиканца на место.

Так, как сообщает издание Independent, в субботу, 28 сентября, днем на митинге в Висконсине Дональд Трамп начал "поливать грязью" Джо Байдена и его вице-президента. Камала Харрис не оставила поступок республиканца без ответа.

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"Родилась умственно отсталой"

В своем выступлении перед сторонниками бывший президент США заявил, что "Джо Байден стал умственно неполноценным, а Камала родилась такой". Также он раскритиковал политику нынешней администрации в отношении мигрантов. Он заявил, что Харрис якобы была назначена "пограничным царем" и позволяла мигрантам пересекать границу и совершать насильственные преступления. В то же время ни одно из своих утверждений Трамп не подкрепил реальными доказательствами.

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Харрис оставила в дураках своего оппонента

Реакция от Харрис на упреки в свою сторону появилась в тот же день. Вечером Трамп посетил футбольный матч между командами Алабамы и Джорджии. Во время игры Харрис показала агитационную рекламу, в которой призвала Трампа дебатировать с ней во второй раз.

В ролике голос диктора говорит: "Победители никогда не отказываются от вызова. Чемпионы готовы в любое время и в любом месте. А лузеры будут ныть и болтать". На словах о чемпионах транслируются эпические кадры с американскими футболистами, когда же речь заходит о лузерах – на экране появляется Трамп на поле для гольфа. Сама Харрис в рекламе обращается к Трампу со следующими словами: "Если тебе есть что сказать, скажи это мне в глаза".

Харрис унизила Трампа: эпическое видео