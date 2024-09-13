Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что в каждой предвыборной кампании есть много факторов, которые влияют на вероятную победу кандидата. Штаб Камалы Харрис ориентируется на штаты, где живет много поляков.

Смотрите также Удачно атаковала оппонента: как Харрис обыграла Трампа на дебатах

Предвыборная кампания Харрис

Валерий Клочок отметил, что во время дебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис подняла польский вопрос безопасности.

Она говорила, если Владимир Путин захватит Киев, то он будет смотреть в сторону Польши и всей Европы,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики.

По его мнению, кандидат от демократов такими высказываниями будет пытаться увеличить заинтересованность у избирателей, которые знают об украинских проблемах.

Отношение к Украине

Клочок заметил, что реклама Харрис, которая связана с Украиной, вероятно, не указывает на существенное изменение ее отношения к войне в нашем государстве.

Она довольно осторожно высказывается об Украине, но в любом случае такая кампания для нас полезна,

– подчеркнул он.