Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що у кожній передвиборчій кампанії є багато факторів, які впливають на ймовірну перемогу кандидата. Штаб Камали Гарріс орієнтується на штати, де живе багато поляків.

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Передвиборча кампанія Гарріс

Валерій Клочок зазначив, що під час дебатів із Дональдом Трампом Камала Гарріс порушила польське безпекове питання.

Вона говорила, якщо Владімір Путін захопить Київ, то він дивитиметься у бік Польщі та всієї Європи,

– сказав керівник Центру громадської аналітики.

На його думку, кандидатка від демократів такими висловлюваннями намагатиметься збільшити зацікавленість у виборців, які знають про українські проблеми.

Ставлення до України

Клочок зауважив, що реклама Гарріс, яка пов'язана з Україною, ймовірно, не вказує на суттєву зміну її ставлення до війни у нашій державі.

Вона доволі обережно висловлюється про Україну, але в будь-якому випадку така кампанія для нас корисна,

– наголосив він.