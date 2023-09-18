В Умани во время празднование Рош га-Шана умер еврей-хасид. Инцидент произошел вечером 17 сентября.

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Что известно о смерти паломника

Спикер главного управления Нацполиции области Зоя Вовк поделилась подробностями. По ее словам, одному из евреев-хасидов стало плохо. На место происшествия выехали медики, которые констатировали смерть паломника и сообщили об этом правоохранителям.

Полиция получила сообщение о внезапной смерти хасида около 17.30 17 сентября. Вовк заявила, что на теле умершего не обнаружено никаких следов насильственной смерти. Сведения о происшествии были внесены в учет заявлений и сообщений о совершении уголовных и других правонарушений.

Обратите внимание! Рош га-Шана – это иудейский новый год. Евреи-хасиды отмечали его 15 – 17 сентября. В этот период многие паломники приезжают в Умань. В 2023 году их было в Украине более 32 тысяч.

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