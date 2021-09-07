Ежегодно там остается все меньше украинцев. Зато иностранцы из Израиля занимают эти территории.
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Хасиды активно покупают квартиры в Умани
По словам жителей Умани, хасиды уже не только снимают квартиры на период иудейского нового года. Они активно покупают квартиры, а также строят собственное новое жилье.
В 2021 году паломники празднуют Рош ха-Шана со значительно большим размахом, чем в прошлом году. Ведь в 2020 году приехало около 2 тысяч человек. Зато пресс-секретарь полиции Умани Зоя Вовк сообщила, что по состоянию на утро 7 сентября в городе уже находятся более 30 тысяч.
Известно, что соблюдение правопорядка обеспечивают:
- 600 полицейских;
- 200 нацгвардийцев;
- около 100 работников ГСЧС;
- 11 правоохранителей из Израиля.
Также за ситуацией будут следить и водолазы. Ибо 7 сентября хасиды планируют осуществить религиозное купание в местном озере.
В 2021 году власти Умани выделили больше денег на вывоз мусора. К тому же впервые был введен дополнительный туристический сбор с паломников – 300 гривен с человека в сутки.
В Умань съезжаются хасиды на празднование Рош ха-Шана: смотрите видео
Хасиды в Умани: последние новости
- Паломники ежегодно приезжают к могиле цадика Бахмана на празднование иудейского нового года. В начале сентября в полиции сообщили, что ожидают приезда около 50 тысяч хасидов.
- В Умани уже зарегистрировали первые случаи коронавируса среди тех, кто прибыли на праздник Рош ха-Шана.
- Правоохранители проинформировали о первых правонарушениях в городе. В частности обнаружили незаконное обращение с оружием, торговлю запрещенными предметами в районе паломничества. Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания в Украине из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.