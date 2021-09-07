Ежегодно там остается все меньше украинцев. Зато иностранцы из Израиля занимают эти территории.

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Хасиды активно покупают квартиры в Умани

По словам жителей Умани, хасиды уже не только снимают квартиры на период иудейского нового года. Они активно покупают квартиры, а также строят собственное новое жилье.

В 2021 году паломники празднуют Рош ха-Шана со значительно большим размахом, чем в прошлом году. Ведь в 2020 году приехало около 2 тысяч человек. Зато пресс-секретарь полиции Умани Зоя Вовк сообщила, что по состоянию на утро 7 сентября в городе уже находятся более 30 тысяч.

Известно, что соблюдение правопорядка обеспечивают:

600 полицейских;

200 нацгвардийцев;

около 100 работников ГСЧС;

11 правоохранителей из Израиля.

Также за ситуацией будут следить и водолазы. Ибо 7 сентября хасиды планируют осуществить религиозное купание в местном озере.

В 2021 году власти Умани выделили больше денег на вывоз мусора. К тому же впервые был введен дополнительный туристический сбор с паломников – 300 гривен с человека в сутки.

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