Прибыло 46 тысяч паломников; в Госпограничной службе прокомментировали прибытие хасидов в Украину

Несмотря на полномасштабную войну и постоянную угрозу российских ударов, хасиды и в этом году массово прибывают в Украину на празднование Рош га-Шана в Умани. Украинская сторона заранее предупреждает паломников об опасности, однако поток желающих приехать не уменьшился.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире 24 Канала рассказал, сколько паломников уже пересекли украинскую границу и когда их поток был наиболее интенсивным. В этом году число прибывших уже превысило показатель прошлого года.

В этом году в Украину прибыло уже 46 тысяч хасидов

Перед ежегодным паломничеством украинская сторона предупреждает хасидов об опасности из-за полномасштабной войны и российских ударов по различным регионам. Несмотря на эти предупреждения, паломники продолжают приезжать в Умань, и в этом году их число уже превысило прошлогодний показатель.

В прошлом году среди организованных групп мы зафиксировали около 40 тысяч паломников, въехавших в Украину. В этом году по состоянию на сегодняшнее утро их уже 46 тысяч,

– рассказал Демченко.

Наиболее активно границу пересекали в течение последних четырех дней. Только за предыдущие сутки в Украину прибыли почти 15 тысяч хасидов, днем ранее – около 13,7 тысячи, а в понедельник и вторник в общей сложности въехали еще 11,6 тысячи.

В Украину они начали прибывать еще с двадцатых чисел августа, но тогда за сутки это могли быть несколько сотен или даже несколько десятков человек. Наибольшая активность пришлась именно на последние четыре дня,

– пояснил представитель ГПСУ.

Рош га-Шана начинается уже сейчас и, по словам Демченко, продлится до 13 сентября, поэтому такого интенсивного потока на въезд пограничники уже не ожидают.

Пресс-секретарь ГПСУ назвал количество хасидов в Украине в 2026 году: смотрите видео